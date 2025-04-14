Жители 33-го региона стали тратить в месяц на 7,7% больше средств, чем в прошлом году. Информационное агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по динамике спроса. Как

Жители 33-го региона стали тратить в месяц на 7,7% больше средств, чем в прошлом году. Информационное агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по динамике спроса. Как считают эксперты, в 2025 году жители Владимирской области в месяц в среднем тратят 32,6 тысяч рублей. Ранее «РИА Новости» писали, что в нашем регионе жители малых и средних