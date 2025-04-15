По улице Разина до сих пор нельзя проехать. Речь про участок в районе домов №26 и №69. Движение перекрывали из-за работ по строительству водоотведения и водоснабжения, его должны были

По улице Разина до сих пор нельзя проехать. Речь про участок в районе домов №26 и №69. Движение перекрывали из-за работ по строительству водоотведения и водоснабжения, его должны были возобновить 14 апреля. Но этого так и не произошло. 15 апреля на Разина стояла аварийная техника, проехать было нельзя. Как пояснили в горадминистрации, на участке проводятся