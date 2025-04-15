В музее-заповеднике «Александровская слобода» «проверили самочувствие» у коллекции финифти.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» «проверили самочувствие» у коллекции финифти. С этой целью в фондовом хранилище в течение дня работали сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации.«Мы давно дружим с ГОСНИИРом и очень благодарны коллегам за «возвращение к жизни» ряда экспонатов, а также за консультации по организации температурного режима в хранилищах. Очередное личное общение с высококлассными специалистами тоже стало очень полезным. Уже длительное время они планомерно изучают произведения искусства из финифти. Благодаря их разработкам, мы смогли расширить свои знания об эмалевых изделиях. С помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализатора изменена и уточнена датировка некоторых предметов. У двух – зеркала и броши – стали известны автор росписи и место создания. Одна из эмалевых иконок оказалась на целый век старше, чем мы считали. А еще получены важные рекомендации по обеспечению оптимальных условий для хранения изделий из финифти (по методическому пособию, разработанному в институте). Для обеспечения пониженной влажности воздуха специалисты предложили использовать индикаторный силикагель как местный осушитель, который меняет цвет при насыщении воздуха влагой», – рассказала хранитель коллекций музея-заповедника Ирина Короткова.Ее дополнила коллега из ГОСНИИРа – научный сотрудник лаборатории физико-химических исследований Т.В. Юрьева: «Изначально к нам обратился Ростовский кремль, обладающий огромной коллекцией финифти. Они заметили появление белого кристаллического порошка на изделиях советского времени. Постепенно мы «ушли вглубь веков» – дабы исследовать составы, технику и сохранность эмалей разного времени и выявить некие закономерности и факторы, влияющие на разрушения красочного слоя. За три года мы изучили коллекции многих музеев – нас интересует влияние разных условий хранения и местные школы (с различием в элементном составе красок и способов обжига). XIX век, в основном представленный здесь, очень важен – стали использоваться краски для фарфора, в целом расширилась палитра. Наши исследования касаются и сохранности, и состава красок».А для Музея Ивана Грозного, вне всякого сомнения, сотрудничество с профессионалами реставрации, работающими по всей России, дает возможность глубже изучить замечательное искусство эмали и сохранить его для потомков.