Причиной пожара стала разгерметизация масляного теплообменника.

Во вторник, 14 января, на заводе по производству фанеры в Коврове произошел пожар. Загорелся котел на жидком топливе, однако работники быстро отреагировали и не позволили огню выйти за пределы котельной.Прибывшие на место сотрудники МЧС пеногенератором потушили возгорание на площади 5 кв.м. Спасатели уточнили, что причиной пожара стала разгерметизация масляного теплообменника. На ЧП никто не пострадал.Напомним, ранее мы писали, что