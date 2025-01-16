Спасатели помогли годовалому мальчику, который застрял в стульчике для кормления. Дело в том, что молодая мама малыша забыла пристегнуть сынишку ремнем, рассказали в сообществе ПСО

Спасатели помогли годовалому мальчику, который застрял в стульчике для кормления. Дело в том, что молодая мама малыша забыла пристегнуть сынишку ремнем, рассказали в сообществе ПСО Владимира. Как итог: ребенок съехал со стульчика и застрял между столиком и сиденьем, упираясь подбородком и шеей в ручку-подлокотник. Спасатели прибыли на место через 6 минут после вызова. Решили попробовать