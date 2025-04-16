Высокоскоростной домашний интернет от «Ростелекома» теперь доступен клиентам «СберМобайла» по всей стране.

Высокоскоростной домашний интернет от «Ростелекома» теперь доступен клиентам «СберМобайла» по всей стране. Абоненты виртуального оператора при покупке сим-карты онлайн могут воспользоваться цифровыми сервисами на базе федеральной инфраструктуры «Ростелекома».С пользователем, оставившим заявку на сайте «СберМобайла», в тот же день свяжется представитель оператора, уточнит адрес и проверит возможность подключения. В специальный тариф входит 10 Гб мобильного интернета, 300 минут на звонки и домашний интернет на скорости до 500 Мбит/сек. Пакетное предложение позволяет клиенту экономить на цифровых сервисах до 50%.На старте услуги интернета от «Ростелекома» были доступны в пакетном предложении «СберМобайла» только в Москве. По мере масштабирования инициативы цифровые сервисы охватили жителей других городов разных федеральных округов.Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла»:«"СберМобайл” в 2024 году стал первым федеральным виртуальным оператором. Мы очень рады, что теперь в сотрудничестве с "Ростелекомом” можем предоставлять нашим клиентам по всей России не только мобильную связь, но и домашний интернет. Отдельное преимущество для клиента — что в одном тарифе можно получить несколько разных услуг».Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:«География выгодного подключения к цифровым сервисам "Ростелекома” продолжает расширяться. Все большее количество жителей страны могут экономить на услугах связи за счет специального тарифа нашего партнера. Накопленная экспертиза "Ростелекома” в развитии виртуальных услуг мобильной связи и домашнего интернета обеспечивает пользователям высокоскоростное соединение и бесперебойный повсеместный доступ к цифровому контенту».Пилотный проект реализуется в рамках , заключенного «СберМобайлом» и «Ростелекомом».Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.