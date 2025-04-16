Врачи пигановского центра спецмедпомощи помогли бойцу СВО обрести надежду на ходьбу без костылей. 46-летний мужчина получил минно-взрывное ранение правой ноги. С тех пор его мучали

Врачи пигановского центра спецмедпомощи помогли бойцу СВО обрести надежду на ходьбу без костылей. 46-летний мужчина получил минно-взрывное ранение правой ноги. С тех пор его мучали постоянные боли, передвигаться было крайне сложно. Как рассказали в минздраве области, медики проводили лечение в два этапа. Павел Кутьменев, врач-травматолог-ортопед Областного центра спецмедпомощи На правой голени у моего пациента была