На конкурс Минкульта поступило 45 заявок.

Губернатор Александр Авдеев подписал распоряжение о выделении 6 миллионов рублей на поддержку творческих инициатив в сельских поселениях. Гранты получат 15 учреждений из 11 муниципалитетов.На конкурс Минкульта поступило 45 заявок: 34 — на инновационные культурно‑досуговые и библиотечные проекты и 11 — на краеведческие программы. Победители отобраны комиссией по качеству идей и общественной значимости.Среди поддержанных инициатив: «Россия в танце: мозаика традиций» (500 тыс.), «Хоровод традиций» (700 тыс.), фестиваль «Вязниковская мозаика» (700 тыс.), «Танеевские вечера» (600 тыс.), интерактивная площадка «Александр Бородин» (600 тыс.), проект «Приезжайте к нам в деревню!» (600 тыс.) и другие.