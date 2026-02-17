Всего за неделю за медицинской помощью из‑за симптомов ОРВИ обратились 10 835 жителей области.

Во Владимирской области на седьмой неделе года рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель поднялся на 2,8 % по сравнению с предыдущей неделей.Всего за неделю за медицинской помощью из‑за симптомов ОРВИ обратились 10 835 жителей области. В самом Владимире к врачам пришли 2 737 человек. При этом в детских группах 3–6 и 7–17 лет, наоборот, отметили снижение заболеваемости.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» провела 584 исследования. Результаты показали, что лидирует грипп в основном штаммы А (H3N2) и А (H1N1). Среди вирусов негриппозной природы чаще всего встречаются сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и бокавирусы.Параллельно растет и число случаев коронавирусной инфекции. За минувшую неделю лабораторно подтвердили 80 заболеваний, это на 8,9 % больше, чем неделей ранее.