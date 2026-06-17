Новая мера поддержки для студенческих семей во Владимирской области вводится по решению губернатора Александра Авдеева. Она предусматривает единовременную выплату в размере 200 тысяч

Новая мера поддержки для студенческих семей во Владимирской области вводится по решению губернатора Александра Авдеева. Она предусматривает единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей на каждого ребёнка, рождённого с 1 июля этого года. Порядок её предоставления утверждён Постановлением Правительства Владимирской области от 20 апреля 2026 года №228, сообщают в пресс-службе правительства области. Получить выплату могут