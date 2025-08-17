- Решил уволить секретаршу, - говорит начальник инженеру.
- Почему? - спрашивает инженер.
- Да вот недавно, в день моего юбилея, встречаю ее на улице, она несет две огромные сумки. Я предложил ей помочь. Донес ей сумки до дому. Она меня пригласила на чашечку кофе.
- Так это же хорошо!
- Зашли к ней. Она вышла в соседнюю комнату и сказала, чтобы я туда зашел, когда она меня туда позовет.
- Ну это же прекрасно!
- Через пару минут она позвала, я вошел: в комнате стоял накрытый стол, за которым сидели мои сослуживцы.
- Так это же здорово!
- Но, представляешь, в каком виде я туда вошел?
