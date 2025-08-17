Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» ведущей актрисе Владимирского академического театра драмы, Галине Фатхутдиновой. Об этом

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» ведущей актрисе Владимирского академического театра драмы, Галине Фатхутдиновой. Об этом сообщили в правительстве области. Галина Геннадьевна Фатхутдинова является выпускницей Театрального училища им. Щепкина. Во Владимирском драмтеатре актриса служит с 1990 года. За это время она исполнила множество ярких ролей, получила награды на международных фестивалях и