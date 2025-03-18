Защита от воздушных атак обеспечивается маскировочными сетями и системами РЭБ.

Владимирская область продолжает поставку на фронт автомобилей повышенной проходимости для солдат. Эти вездеходы просты в обслуживании и ремонтируемы в полевых условиях.Защита от воздушных атак обеспечивается маскировочными сетями и системами РЭБ. Интересно, что один из автомобилей, отправленный с гуманитарным конвоем, адаптирован для полевого госпиталя и выполняет эвакуацию раненых, спасая жизни бойцов.Напомним, ранее мы писали, что