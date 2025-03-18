Как выбрать фен Dyson: Supersonic или Airwrap — в чем разница

Выбирая идеальный фен для укладки, многие сталкиваются с дилеммой: фен Дайсон Supersonic или Airwrap? Оба прибора относятся к премиальному сегменту, обещают заботу о волосах и инновационные технологии. Но какой из них действительно нужен вам? Разбираем, в чем разница и что лучше выбрать для повседневного использования.

Что такое Dyson Supersonic и Airwrap?

Прежде чем сравнивать, стоит разобраться, что представляют собой эти устройства.



Dyson Supersonic — это мощный фен, который быстро высушивает волосы и предотвращает их перегрев. Он обеспечивает равномерную сушку благодаря интеллектуальному контролю температуры.

— это мощный фен, который быстро высушивает волосы и предотвращает их перегрев. Он обеспечивает равномерную сушку благодаря интеллектуальному контролю температуры.

Dyson Airwrap — это не просто фен, а целая система для укладки. С его помощью можно не только сушить волосы, но и завивать локоны, выпрямлять пряди и придавать объем.



На первый взгляд, Airwrap кажется более функциональным, но все зависит от ваших целей.

Ключевые различия между Supersonic и Airwrap

Хотя оба устройства предназначены для ухода за волосами, они имеют принципиальные различия:

Назначение



Supersonic — это профессиональный фен для быстрой сушки и минимизации термического воздействия.

— это профессиональный фен для быстрой сушки и минимизации термического воздействия.

Airwrap — устройство для создания укладок без перегрева, используя эффект Коанда (обдув, который помогает волосам завиваться без экстремальных температур).



Как работает каждый из приборов?



Supersonic создаёт мощный поток воздуха, направленный на быструю и безопасную сушку волос. Благодаря системе контроля температуры фен поддерживает оптимальный нагрев, предотвращая повреждение волос.



Airwrap использует аэродинамическое воздействие, формируя вокруг прядей вихревой поток воздуха. Это позволяет локонам фиксироваться без необходимости сильного нагрева, что делает процесс укладки более бережным.



Какие насадки идут в комплекте?

Supersonic оснащён:



насадкой-концентратором для точной укладки;



диффузором для формирования естественных локонов;



стандартной насадкой для равномерной сушки;



мягкой насадкой, уменьшающей интенсивность воздушного потока для чувствительных волос.



Airwrap включает:



насадки для завивки локонов разного диаметра;



щётку для выпрямления волос;



круглую щетку для создания объёма;



сушильную насадку для подготовки волос перед укладкой.



Цена и комплектация

Supersonic, как правило, дешевле, чем Airwrap, но при этом предлагает меньше функций. Airwrap идет в комплекте с большим количеством насадок, поэтому его стоимость выше.

Какой прибор выбрать?

Выбор зависит от ваших привычек и целей.



Если вам нужен мощный фен для ежедневного использования, быстрой сушки и минимального повреждения волос, Supersonic станет лучшим решением.



Если укладка — часть вашей повседневной рутины и вы хотите минимизировать использование щипцов для завивки и утюжков, Airwrap подойдет идеально.



Кроме того, стоит учитывать:



Тип волос. Supersonic универсален, Airwrap больше подойдет для длинных и средней длины волос.

Supersonic универсален, Airwrap больше подойдет для длинных и средней длины волос.

Частоту укладки. Если вы просто сушите волосы, Supersonic будет лучше. Если хотите разнообразия, берите Airwrap.

Если вы просто сушите волосы, Supersonic будет лучше. Если хотите разнообразия, берите Airwrap.

Бюджет. Supersonic дешевле, Airwrap требует больших вложений.



Есть ли альтернативы?

Если цена этих моделей кажется высокой, можно рассмотреть профессиональные альтернативы от других брендов:



BaByliss Pro Digital 6000E — мощный фен с ионным кондиционированием.

— мощный фен с ионным кондиционированием.

Philips MoistureProtect HP8280 — фен с сенсором влажности для бережной сушки.

— фен с сенсором влажности для бережной сушки.

GHD Helios — профессиональный фен с аэродинамической насадкой.



Однако стоит учитывать, что они не обладают такими технологиями, как в моделях Дайсон фена.

Итог: Supersonic или Airwrap?

Оба прибора хороши, но их выбор зависит от ваших потребностей. Supersonic — идеален для тех, кто ищет быстрый и бережный способ сушки. Airwrap подойдет тем, кто любит экспериментировать с укладками.