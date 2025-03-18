Как выбрать фен Dyson: Supersonic или Airwrap — в чем разница
Выбирая идеальный фен для укладки, многие сталкиваются с дилеммой: фен Дайсон Supersonic или Airwrap? Оба прибора относятся к премиальному сегменту, обещают заботу о волосах и инновационные технологии. Но какой из них действительно нужен вам? Разбираем, в чем разница и что лучше выбрать для повседневного использования.
Что такое Dyson Supersonic и Airwrap?
Прежде чем сравнивать, стоит разобраться, что представляют собой эти устройства.
- Dyson Supersonic — это мощный фен, который быстро высушивает волосы и предотвращает их перегрев. Он обеспечивает равномерную сушку благодаря интеллектуальному контролю температуры.
- Dyson Airwrap — это не просто фен, а целая система для укладки. С его помощью можно не только сушить волосы, но и завивать локоны, выпрямлять пряди и придавать объем.
На первый взгляд, Airwrap кажется более функциональным, но все зависит от ваших целей.
Ключевые различия между Supersonic и Airwrap
Хотя оба устройства предназначены для ухода за волосами, они имеют принципиальные различия:
Назначение
- Supersonic — это профессиональный фен для быстрой сушки и минимизации термического воздействия.
- Airwrap — устройство для создания укладок без перегрева, используя эффект Коанда (обдув, который помогает волосам завиваться без экстремальных температур).
Как работает каждый из приборов?
- Supersonic создаёт мощный поток воздуха, направленный на быструю и безопасную сушку волос. Благодаря системе контроля температуры фен поддерживает оптимальный нагрев, предотвращая повреждение волос.
- Airwrap использует аэродинамическое воздействие, формируя вокруг прядей вихревой поток воздуха. Это позволяет локонам фиксироваться без необходимости сильного нагрева, что делает процесс укладки более бережным.
Какие насадки идут в комплекте?
Supersonic оснащён:
- насадкой-концентратором для точной укладки;
- диффузором для формирования естественных локонов;
- стандартной насадкой для равномерной сушки;
- мягкой насадкой, уменьшающей интенсивность воздушного потока для чувствительных волос.
Airwrap включает:
- насадки для завивки локонов разного диаметра;
- щётку для выпрямления волос;
- круглую щетку для создания объёма;
- сушильную насадку для подготовки волос перед укладкой.
Цена и комплектация
Supersonic, как правило, дешевле, чем Airwrap, но при этом предлагает меньше функций. Airwrap идет в комплекте с большим количеством насадок, поэтому его стоимость выше.
Какой прибор выбрать?
Выбор зависит от ваших привычек и целей.
- Если вам нужен мощный фен для ежедневного использования, быстрой сушки и минимального повреждения волос, Supersonic станет лучшим решением.
- Если укладка — часть вашей повседневной рутины и вы хотите минимизировать использование щипцов для завивки и утюжков, Airwrap подойдет идеально.
Кроме того, стоит учитывать:
- Тип волос. Supersonic универсален, Airwrap больше подойдет для длинных и средней длины волос.
- Частоту укладки. Если вы просто сушите волосы, Supersonic будет лучше. Если хотите разнообразия, берите Airwrap.
- Бюджет. Supersonic дешевле, Airwrap требует больших вложений.
Есть ли альтернативы?
Если цена этих моделей кажется высокой, можно рассмотреть профессиональные альтернативы от других брендов:
- BaByliss Pro Digital 6000E — мощный фен с ионным кондиционированием.
- Philips MoistureProtect HP8280 — фен с сенсором влажности для бережной сушки.
- GHD Helios — профессиональный фен с аэродинамической насадкой.
Однако стоит учитывать, что они не обладают такими технологиями, как в моделях Дайсон фена.
Итог: Supersonic или Airwrap?
Оба прибора хороши, но их выбор зависит от ваших потребностей. Supersonic — идеален для тех, кто ищет быстрый и бережный способ сушки. Airwrap подойдет тем, кто любит экспериментировать с укладками.