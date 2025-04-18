На одной из центральных улиц Гусь-Хрустального полыхает многоквартирный жилой дом. Бревенчатое двухэтажное здание охватило огнем со стороны двора поздней ночью. Первой эту страшную

На одной из центральных улиц Гусь-Хрустального полыхает многоквартирный жилой дом. Бревенчатое двухэтажное здание охватило огнем со стороны двора поздней ночью. Первой эту страшную картину увидела молодая компания – парни ходили поздравлять своего друга с днем рождения прямо к полуночи. Уже на обратном пути друзья заметили языки пламени и услышали крики о помощи, рассказывает Александр Филимонов