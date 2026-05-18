В Вязниковском районе в выходные в приемный покой поступила женщина с укусом гадюки во время посадки картофеля на участке.Главный врач Светлана Максимова сообщила, что змея укусила пациентку за палец. Женщине ввели противозмеиную сыворотку, состояние средней тяжести, жизни не угрожает.Медики отмечают: для здорового взрослого укус гадюки редко смертелен, большая опасность для детей и пожилых.Рекомендуют носить высокие резиновые сапоги и плотные перчатки, предварительно проверять траву палкой.При укусе не прижигать рану, не накладывать жгут (кроме шеи) и не пить алкоголь. Промыть рану, принять антигистамин, обездвижить конечность и срочно ехать в больницу.Эксперт Александр Безруков предупреждает, что змеи прячутся в захламленных местах и обычно уползают при вибрации — убивать их не стоит.