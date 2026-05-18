В Вязниковском районе в выходные в приемный покой поступила женщина с укусом гадюки во время посадки картофеля на участке.
Главный врач Светлана Максимова сообщила, что змея укусила пациентку за палец. Женщине ввели противозмеиную сыворотку, состояние средней тяжести, жизни не угрожает.
Медики отмечают: для здорового взрослого укус гадюки редко смертелен, большая опасность для детей и пожилых.
Рекомендуют носить высокие резиновые сапоги и плотные перчатки, предварительно проверять траву палкой.
При укусе не прижигать рану, не накладывать жгут (кроме шеи) и не пить алкоголь. Промыть рану, принять антигистамин, обездвижить конечность и срочно ехать в больницу.
Эксперт Александр Безруков предупреждает, что змеи прячутся в захламленных местах и обычно уползают при вибрации — убивать их не стоит.