С приходом весеннего тепла владимирцы заметили изношенность единственного моста через Клязьму, связывающего центр с микрорайоном Загородный.Мост открыт в сентябре 1960 года, его длина 315 метров. Он остается основным путем в Заклязьменский, Коммунар и в направлениях на Муром и Радужный.Последний капитальный ремонт с демонтажем пролетов проводили в 2001–2003 годах, то есть около 23 лет назад.В 2023 году установили камеры и запретили проезд большегрузов, чтобы защитить конструкции. Ограничение действует до сих пор.Осмотр под мостом выявил ржавчину на болтах, оголенную арматуру и сколы бетона, а сверху местами разрушились кромки плит и течет ржавая вода.В 2024 году установили временные перила за 15 млн рублей, но замены на постоянные пока не запланированы.По итогам техобследования 2025 года управление ЖКХ сочло грузоподъемность достаточной, однако власти признают, что нужны капитальные работы опор, арок и пролетов и монтаж водоотведения.Часть проекта уже подготовлена, но не определены источники финансирования и сроки ремонтных работ, пока владимирцы надеются, что мост прослужит до строительства второго переправа.