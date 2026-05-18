В Законодательном Собрании Владимирской области чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». На церемонии собрались талантливые школьники, их наставники, педагоги и эксперты в сфере науки и образования.Конкурс проводят в регионе с 2016 года — за это время в нем поучаствовали более 450 ребят, которые представили около 400 проектов. В этом году мероприятие получило новое название, которое подчеркивает важность современных технологий и инженерных решений.С приветственным словом к участникам обратились организаторы и почётные гости: модератор конкурса Сергей Бирюков, министр образования Владимирской области Светлана Болтунова и заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин подчеркнул: качественное образование и поддержка одарённой молодёжи — залог технологического суверенитета страны. По его словам, конкурс стал настоящей стартовой площадкой для молодых талантов.Победителей и призеров наградили дипломами и наградами областного парламента. Юные инженеры и их педагоги получили признание за проекты в самых разных сферах: от промышленных и агротехнологий до IT‑решений и транспортных систем будущего. Среди интересных разработок — умный ночник, генератор школьного расписания на Python, устройство для загрузки печатных плат и система обнаружения падений человека на основе машинного зрения.