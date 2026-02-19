В аварии пострадали двое несовершеннолетних пешеходов.

Серьезное ДТП произошло 19 февраля около 13:00 на 103‑м километре трассы М‑7 «Волга» в Петушинском районе. В аварии пострадали двое несовершеннолетних пешеходов, их госпитализировали с травмами.По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, КАМАЗ под управлением водителя 1968 года рождения двигался в сторону Москвы. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу грузовик совершил касательное боковое столкновение с автомобилем «МАН» (водитель — 1969 года рождения).После удара КАМАЗ наехал на двух пешеходов — мальчиков 2012 года рождения, которые в этот момент переходили дорогу.Дети получили травмы и находятся в больнице, врачи оценивают их состояние. Правоохранители уже начали проверку и выясняют все обстоятельства аварии.