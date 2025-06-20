Дизайн был намеренно изменен перед печатью, чтобы защитить ее от подделок.

На ПМЭФ-2025 была впервые представлена оригинальная купюра «БРИКС 200», выпущенная в городе Киржач. Меценат Евгений Федоров поделился новостью в четверг, 19 июня.Купюра обладает высокой степенью защиты – 17 элементов! Дизайн был намеренно изменен перед печатью, чтобы защитить ее от подделок.«Таким образом мы спутали планы мошенников, которых, к сожалению, пока предостаточно», – пояснил Евгений Федоров.Тираж лимитирован – всего 6000 экземпляров, допечатка не планируется. Цена одной банкноты составляет 500 рублей.