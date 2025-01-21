Распитие алкоголя в одной из квартир в Александрове закончилось убийством. Обвиняемый использовал ножницы и электрический провод. С места преступления он скрылся. Поймать злоумышленника

Распитие алкоголя в одной из квартир в Александрове закончилось убийством. Обвиняемый использовал ножницы и электрический провод. С места преступления он скрылся. Поймать злоумышленника помогла бдительная старшая по дому. Убийство произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2024 года. Обвиняемый пришел в гости к приятелю в квартиру на улице Ленина. Как сообщает наш источник, фигурант