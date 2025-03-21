Прием заявок уже начался, а торги запланированы на 14 апреля.

Администрация Александровского района приняла решение продать старую школу №37 в поселке Балакирево, расположенную по улице Школьной, 20. Здание, площадью более 2600 квадратных метров, вместе с земельным участком в 1,3 гектара будет выставлено на аукцион по начальной цене 9 миллионов рублей. Прием заявок уже начался, а торги запланированы на 14 апреля.Новому владельцу предстоит подумать о назначение здания, так как его использование предполагает образовательную деятельность.Напомним, ранее мы писали, что