В микрорайоне Оргтруд завершили ремонт на центральных улицах Фрунзе и Строителей.Эти участки ремонтировали по обращениями жителей — именно о них горожане просили чаще всего.На улице Строителей уложено новое дорожное полотно на участке длиной 280 м, на улице Фрунзе — на 180 м.Обновленные дороги повысили комфорт и безопасность движения для пешеходов и автолюбителей.Работы выполнило ООО «Владавтодор» в рамках плановой программы дорожных ремонтов.Ранее мы также сообщали, что в селе Гатиха покрытие на улицах Шоссейная, Садовая и Новая имело многочисленные выбоины, размеры которых превышали установленные нормативы. Прокуратура добилась ремонта дороги.