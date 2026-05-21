Рассматривают вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Во время рейда по городским водоемам стражи порядка заметили нескольких детей, которые купались без присмотра взрослых.Полицейские провели с несовершеннолетними беседу и затем передали их матери.На данный момент решается, стоит ли привлекать родителей к ответственности за оставление детей без контроля.В разговоре с отдыхающими правоохранители напомнили о мерах безопасности и призвали купаться только в специально оборудованных для этого местах.Особый упор сделали на обращение к родителям: им разъяснили, что оставленный у воды ребенок находится в зоне риска, и даже минутное отвлечение может привести к беде.С наступлением теплого сезона полицейские усилили профилактические рейды и мероприятия по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними, сообщили в УМВД по Владимирской области.