По результатам анализов в лаборатории выявлено 13 зараженных клещей: 10 — с боррелиозом, 2 — с эрлихиозом и 1 — с анаплазмозом.За ту же неделю в поликлиники области с присасыванием клещей обратились 131 человек, в том числе 30 детей.С начала сезона всего пострадали 311 человек, из них 86 — дети.Случаев клещевого вирусного энцефалита во Владимирской области не зарегистрировано.Специалисты советуют при обнаружении клеща на теле немедленно обратиться в медучреждение, неповрежденного удаленного клеща доставить в лабораторию для исследования и при положительном результате обратиться к врачу-инфекционисту с анализом.