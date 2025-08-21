Климат в области меняется, что позволяет успешно выращивать южные культуры.

Во Владимирской области впервые планируют собрать урожай подсолнечника. Экспериментальную партию этой культуры засеяли в Юрьев-Польском районе на площади 450 гектаров.Как отмечают в региональном Минсельхозе, климат в области меняется, что позволяет успешно выращивать южные культуры. Специалисты считают подсолнечник перспективным для региона, так как он может стать сырьем для производства масла, что принесет дополнительную прибыль аграриям.Кроме того, в Юрьев-Польском районе в этом году посеяли масличный лён. Несмотря на сложные погодные условия, урожайность зерновых культур в регионе остается на высоком уровне.