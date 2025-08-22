Более 500 учителей региона уже повысили свою квалификацию.

Владимирские педагоги примут участие во всероссийском марафоне, где освоят современные методики профориентации школьников. Более 500 учителей региона уже повысили свою квалификацию в рамках проекта «Билет в будущее».После обучения педагоги получат статус «педагог-навигатор». Они научатся помогать школьникам в выборе профессии с учетом потребностей рынка труда. Учителя освоят новые инструменты, узнают о трендах в образовании и познакомятся с успешным опытом коллег.На сегодняшний день 533 педагога-навигатора помогают более чем 21 тысячи школьников области. В целом в профориентационные мероприятия вовлечено свыше 68 тысяч учеников 6–11 классов.Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.