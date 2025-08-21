В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

В Коврове управляющая компания приступила к ремонту четырех многоквартирных домов. Это произошло после того, как городская прокуратура обратилась в суд.В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения: повреждения цоколя, трещины на крыльце, отслоение краски на фасадах и другие дефекты.Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав управляющую компанию провести ремонт. Его завершение и качество работ находятся на контроле надзорного ведомства.