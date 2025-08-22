Мужчина приехал в Александров из другого региона.

Александровский городской суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который, представившись сотрудником газовой службы, обокрал пенсионерку. Ему назначили 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Мужчина приехал в Александров из другого региона. Вместе с сообщником, личность которого еще не установили, он проник в квартиру 84-летней пенсионерки. Пока осужденный отвлекал пожилую женщину разговорами о проверке плиты, его напарник похитил деньги и золотые украшения на сумму более 210 тысяч рублей.Мошенников помогли найти записи с камер и бдительные соседи. Осужденный был задержан 17 октября 2024 года. Похищенное имущество он успел сдать в ломбард, а деньги потратить на личные нужды.