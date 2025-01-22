Материнский капитал – выгодный способ купить свое жилье
Рано или поздно каждый задумывается о приобретении своего собственного жилья. Учитывая довольно сложную ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости, можно с уверенностью заявить, что подобное «удовольствие» себе может позволить не каждый.
Однокомнатная квартира для молодой семьи
Однокомнатные квартиры отличаются доступностью для человека со средним достатком, поэтому прекрасный вариант для молодой семьи. Архитекторы и проектировщики планируют все таким образом, чтобы квартиры в новых домах были просторными, с улучшенной планировкой, а также удобными для жильцов. Небольшая площадь позволит экономить на коммунальных расходах.
Решив купить однокомнатную квартиру в Саранске
в новом доме можно рассчитывать на хорошо развитую транспортную инфраструктуру, которая позволяет добраться в город без малейших проблем.
Преимуществом также является множество деревьев возле новостроек, что всегда обеспечивает чистоту воздуха.
Квартира в ипотеку
С целью предоставления жилья каждому желающему и были разработаны ипотечные программы. В наше время они подразумевает определенную специфику, которая, прежде всего, направлена на предоставлении банку сведений о платежеспособности клиента. К подводным камням ипотечного кредита также можно отнести первоначальный взнос. Как правило, его размер определяется каждым банком самостоятельно.
Большинство людей даже если и могут предоставить кредитным организациям сведения о своей платежеспособности, то не могут накопить нужных средств для первого взноса. Выходом из сложившейся ситуации может стать покупка жилья в Саранске с использованием материнского капитала.
Существует два способа ее использования:
- Первый подразумевает применения данных средств в качестве первоначального взноса. До недавнего времени, воспользоваться подобной услугой было невозможно, и средства просто зависали на счете до определенного периода. Сейчас все изменилось и большинство банков охотно рассматривают материнский капитал как возможность получения ипотеки.
- Второй вариант состоял в том, чтобы благодаря данным средствам можно погасить существующую задолженность. Подобное предложения привело к тому, что ипотека стала особенно привлекательной для молодых пар, которые имеют официальный доход.
Выплаты по ипотеке можно прировнять к оплате по аренде аналогичного, а порой и худшего жилья. Соответственно здесь возникает довольно логичный вопрос: «так зачем же платить непонятно кому вместо того чтобы жить своей квартире?».
Сегодня банки предоставляют множество вариантов ипотеки. Это могут быть как разные кредитные ставки, так и возможность досрочного погашения задолженности или же попросту возможность рефинансирования ипотеки.