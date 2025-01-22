Москвича Олега Бундина, который пообещал помочь своему приятелю стать депутатом за 5 миллионов, будут судить. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба

Москвича Олега Бундина, который пообещал помочь своему приятелю стать депутатом за 5 миллионов, будут судить. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области. В августе прошлого года Бундина экстрадировали из Сербии, где он скрывался, в Россию. Напомним, преступление было совершено в марте 2021 года. Олег Бундин предложил одному своему приятелю помощь.