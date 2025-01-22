Донорскую помощь оказали 8771 человек.

В 2024 году во Владимирской области станция переливания крови заготовила 13,5 тысяч литров крови. Об этом сообщает региональное правительство. Донорскую помощь оказали 8771 человек, из которых 2050 стали донорами впервые. Сдача крови проводилась в Вязниках и во Владимире, а выездной мобильный комплекс совершил 175 поездок по региону.837 доноров были награждены медалью «Почётный донор Владимирской области» за 20 донаций крови или 30 донаций плазмы. В настоящее время станция переливания крови призывает людей с 1-й положительной, 1-й отрицательной и 3-й положительной группами крови присоединиться к акции по пополнению запасов.