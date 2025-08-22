Управление ФСБ России по Владимирской области пресекло деятельность гражданина Украины, 2001 года рождения, служившего в разведывательном взводе и причастного к террористическим действиям

Управление ФСБ России по Владимирской области пресекло деятельность гражданина Украины, 2001 года рождения, служившего в разведывательном взводе и причастного к террористическим действиям в Курской области. По данным следствия, в октябре 2024 года он вместе с другими военнослужащими украинских формирований незаконно пересек границу, действуя по приказу командования. На территории России группа занималась террористической деятельностью – устрашала