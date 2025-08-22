Злоумышленник, получив доступ к телефону и паспорту жертвы, оформил кредит и перевел деньги себе.

Прокуратура Владимирской области помогла женщине-инвалиду избежать выплаты кредита в 290 тысяч рублей, который на нее оформил аферист под видом скидки на остекление балкона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Злоумышленник, получив доступ к телефону и паспорту жертвы, оформил кредит и перевел деньги себе. Прокуратура добилась признания кредитного договора недействительным через суд.Дело находится на контроле ведомства.