Проект подготовительного этапа реконструкции аэропорта Владимира получил положительное заключение госэкспертизы. Этот шаг является фундаментом для будущих основных работ по модернизации воздушной гавани. Об этом стало известно из пресс-релиза Главгосэкспертизы России. Для начала будет проведен перенос газопровода, водопровода и демонтаж инженерных сетей, включая переустройство старых воздушных ЛЭП и их замену на подземные кабельные линии. Одним из