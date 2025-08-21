Власти региона ранее рассказывали, что достраивать дом не планируют.

Торги по продаже недостроенного дома на улице Никитской во Владимире провалились. Объект, оцененный в 400 млн рублей, не заинтересовал покупателей. Информация опубликована на сайте Федресурс.Власти региона ранее рассказывали, что достраивать дом не планируют, а вырученные от продажи средства пойдут на компенсации обманутым дольщикам. Такое решение вызвало недовольство, так как выплаты будут ниже рыночных цен на жилье.Напомним, ранее мы писали, что в