Видеозапись потасовки, снятая, по всей видимости, тайно, из припаркованного автомобиля, появилась в местных «подслушках» вечером 20 августа. Автор поста утверждает, что на опубликованных

Видеозапись потасовки, снятая, по всей видимости, тайно, из припаркованного автомобиля, появилась в местных «подслушках» вечером 20 августа. Автор поста утверждает, что на опубликованных кадрах — пьяные подростки, которые выполнили программу «минимум»: намусорили, разбили бутылки и подрались. Из записи группы “Подслушано во Владимире” во Вконтакте Такое благородное место около памятника превратили в хаос!! Бутылки разбили, намусорили,