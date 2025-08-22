В сентябре во Владимирской области появятся еще два Семейных МФЦ – в Камешково и Гороховце. Эти центры призваны оказывать комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной

В сентябре во Владимирской области появятся еще два Семейных МФЦ – в Камешково и Гороховце. Эти центры призваны оказывать комплексную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об это сообщили в правительстве области. По информации Минсоцзащиты, сейчас в регионе уже действуют 7 таких многофункциональных центров. Планируется, что к концу этого года Семейные МФЦ будут открыты