Во Владимирской области задержали украинского бойца, подозреваемого в терактах. УФСБ по региону сообщает, что 24-летний гражданин Украины может быть причастен к боевым действиям в Курской области в октябре 2024 года. Его обвиняют в терроризме в составе группы.По версии следствия, он участвовал во вторжении на территорию РФ и совершал диверсии, чтобы запугать население и нанести ущерб.Дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.