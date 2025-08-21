Инцидент произошел 9 августа.

Владимирская полиция установила личности молодых людей, которые повредили инсталляцию у кофейни на улице 850-летия. Инцидент произошел 9 августа, когда 21-летний парень и две его несовершеннолетние знакомые, 14 и 15 лет, сорвали с декоративного дерева 58 искусственных лимонов.Полиция нашла нарушителей на следующий день. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении, а с девушками проведена разъяснительная беседа. Все украденные лимоны изъяты и возвращены владельцу.