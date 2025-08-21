Подготовка ко Дню города идет полным ходом. В самом сердце Владимира, на Соборной площади, устанавливают новые арт-объекты. Горожане и гости областной столицы смогут сфотографироваться с

Подготовка ко Дню города идет полным ходом. В самом сердце Владимира, на Соборной площади, устанавливают новые арт-объекты. Горожане и гости областной столицы смогут сфотографироваться с трехметровым светящимся Золотым кольцом — символом знаменитого туристического маршрута России. Интересную задумку фотозоны уже успели оценить гости Владимира. Денис Сидоров, турист из г. Москва Ваши фигуры интересные, и когда встаешь