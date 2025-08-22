Во Владимире прошла традиционная педагогическая конференция. Она была посвящена вопросам развития системы образования в сфере культуры. Участники заслушали шесть докладов, каждый из

Во Владимире прошла традиционная педагогическая конференция. Она была посвящена вопросам развития системы образования в сфере культуры. Участники заслушали шесть докладов, каждый из которых был направлен на совершенствование системы обучения. Пленарное заседание посвятили вопросам сохранения традиций и внедрения инновационных подходов в педагогическую практику. Конференция проходила в обновлённой детской музыкальной школе №1 имени Танеева. Место было выбрано