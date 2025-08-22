С 1 сентября проезд от Боголюбово до Ославского подорожает до 60 рублей.

Во Владимирской области с 1 сентября проезд от Боголюбово до Ославского подорожает до 60 рублей. Объявление было опубликовано в группе Подслушано в Боголюбово.Цена для пассажиров, в пути из Юго-Западного района Владимира до Боголюбово, останется прежней — 40 рублей. Изменения затронут многих жителей, работающих во Владимире.В министерстве цен и тарифов региона ответили, что маршрут №152 относится к межмуниципальным и регулярным маршрутам, работающим по нерегулируемым тарифам. Поэтому стоимость поездки устанавливает перевозчик исходя их затрат.