В ходе проверок поставщиков продуктов питания нарушения выявлены у 39 из 77 проверенных организаций.

Во Владимирской области Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушения в сфере поставок и организации питания в детских лагерях, где отдыхают около 47 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе проверок поставщиков продуктов питания нарушения выявлены у 39 из 77 проверенных организаций. Основные претензии касались неправильного использования кухонного инвентаря, нарушений условий хранения продуктов и отсутствия маркировки.У операторов питания также обнаружены нарушения: несоблюдение правил приема и хранения продуктов, отсутствие маркировки и неправильное хранение одежды.Роспотребнадзор продолжает проверки и держит ситуацию на контроле, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в летний период.