«Ростелеком» во Владимирской области завершил работы по подключению и интеграции системы «Голосовой помощник» с единой горячей линией «122».

«Ростелеком» во Владимирской области завершил работы по подключению и интеграции системы «Голосовой помощник» с единой горячей линией «122». Специалисты «Ростелекома» предоставили канал связи и настроили программное обеспечение. Теперь на все входящие звонки в службе отвечает робот. Голосовой помощник осуществляет электронную запись к врачу, если же звонящий обращается с другим вопросом, — переводит обращение на оператора.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Спрос на услуги голосовых роботов в стране растет примерно на 20% ежегодно. Эту тенденцию Владимирский регион ощущает и на себе. Виртуальные ассистенты уже есть во многих частных клиниках, банках, центре занятости населения. Теперь с помощью цифрового помощника владимирцы смогут записаться на прием в государственную поликлинику. Тембр голоса робота максимально приближен к человеческому, разговор он выстраивает с правильными логическими акцентами. За счет этого люди часто не осознают, что на другом конце провода машина. Робот использует смысловую технологию распознавания речи, поэтому понимает даже сбивчивые, эмоциональные, спонтанные, невнятные фразы».Елена Трушкина, директор ГБУЗ ВО «МИАЦ»:«Цель любой цифровой голосовой технологии – снизить нагрузку на сотрудников, которые обрабатывают типовые входящие звонки. Внедрение виртуального помощника помогло нам сократить время ожидания соединения на линии примерно в пять раз. Польза внедрения виртуального ассистента говорит сама за себя: если оператор единой горячей линии «122» может обработать около 30 звонков в час (при двухминутном звонке) и смене в восемь часов, то емкость голосового робота измеряется несколькими десятками разговоров в час. При этом пропущенные звонки исключаются, а количество ошибок минимизируется».Сервис «Голосовой помощник» работает на основе технологий искусственного интеллекта, распознавания и синтеза речи, объединенных в едином многоканальном решении. Это отечественная разработка, включенная в Единый реестр российских программ и баз данных. Заказчик может самостоятельно настроить сценарии взаимодействия и быстро масштабировать систему под широкий перечень отраслевых задач.Получить больше информации о «Голосовом помощнике» и других услугах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно по бесплатному телефону 8 800 300 67 95 и на компании.Реклама. . ИНН 7707049388.