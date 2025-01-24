В Петушках появится новый туристический маршрут «По местам писателя Венедикта Ерофеева». На его создание выделено 5 миллионов рублей, сообщили в правительстве области. Созданием маршрута

В Петушках появится новый туристический маршрут «По местам писателя Венедикта Ерофеева». На его создание выделено 5 миллионов рублей, сообщили в правительстве области. Созданием маршрута займутся уже этой весной. Планируется построить двухстороннюю пешеходную зону, выложенную брусчаткой. Там установят скамейки, освещение и урны, а также проведут озеленение. Все элементы будет выполнены в одном стиле, чтобы пространство было