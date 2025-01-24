Нечищеные клетки, контакт с посетителями, отсутствие домиков, где можно спрятаться, и бесконтрольное кормление – эти и другие нарушения в передвижном зоопарке ««Звероград» нашли

Нечищеные клетки, контакт с посетителями, отсутствие домиков, где можно спрятаться, и бесконтрольное кормление – эти и другие нарушения в передвижном зоопарке ««Звероград» нашли специалисты Россельхознадзора. «Выставка», а именно так позиционировали зоопарк организаторы, развернулась в ТЦ «Мегаторг» на первом этаже с 19 декабря по 19 января. Посетителям предлагали познакомиться с павлинами, барсуками, енотами, змеями, лисой, дикобразом