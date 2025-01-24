Его подозревают в мошенничестве при строительстве станций водоподготовки для села Панфилово.

Владимирские следователи возбудили уголовное дело против депутата Совета народных депутатов города Покров. Его подозревают в мошенничестве при строительстве станций водоподготовки для села Панфилово. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.Его организация, получившая контракт, приобрела две станции по завышенной цене — 17,6 миллиона рублей каждая вместо реальных 5,3 миллиона.Разницу депутат использовал по своему усмотрению. Проведены обыски, депутат задержан, мера пресечения еще не определена. Расследование продолжается.