До конца недели.

ВТБ завершит обновление своих банкоматов до конца этой недели, что позволит им принимать новые пятитысячные рублевые купюры, сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Банк располагает второй по величине банкоматной сетью в России.Ранее в банке сообщали о выборе отечественного мультивендорного программного обеспечения, зарегистрированного в реестре Минцифры России.«Новое программное обеспечение полностью заменяет решения западных производителей, покинувших рынок, и гарантирует стабильную техническую поддержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, широко используемыми на территории России», — отмечали в банке.