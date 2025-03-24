19 марта во Владимире прошла межрегиональная конференция «Цифровая трансформация здравоохранения Владимирской области».

19 марта во Владимире прошла межрегиональная конференция «Цифровая трансформация здравоохранения Владимирской области». В ней приняли участие более 150 экспертов в сфере медицины и IT: представители Владимирской, Рязанской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также компаний «Ростелеком», РТ МИС, «РТК Радиология», «РТ Доктис» и «РедОС». Специалисты обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта и других цифровых ресурсов, призванных помочь врачам в диагностике и лечении. Отдельное внимание было уделено подведению итогов эксплуатации Единой цифровой платформы (ЕЦП.МИС).Ксения Прус, заместитель директора — директор по прикладным проектам филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Единая цифровая платформа начала внедряться во Владимирской области в 2020 году и за это время помогла региональному здравоохранению выйти на принципиально новый уровень. Подход к лечению стал более человекоцентричным. Теперь врачи освобождены от ручного заполнения документов и могут уделять больным максимальное количество времени. У пациентов появилась возможность записываться на прием к врачу или вызывать его на дом через онлайн-ресурсы, получать результаты анализов и обследований в электронном виде. Таким образом, качество и оперативность оказания медицинской помощи выросли в разы».В настоящее время все государственные бюджетные медицинские организации региона переведены на ЕЦП.МИС. Система состоит из 127 различных модулей, в том числе на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают врачу в формировании заключений. Например, с помощью ИИ осуществляется анализ патологий молочных желез, а благодаря интеграции с платформой «МосМедИИ» появилась возможность автоматического анализа КТ, рентгеновских снимков и флюорографий органов грудной клетки. За прошлый год было зарегистрировано более 18 миллионов электронных медицинских документов, выполнено почти 12 миллионов лабораторных исследований.Анна Шикова, заведующая отделом администрирования региональной медицинской информационной системы ГБУЗ ВО МИАЦ:«Будущее медицины – за цифровыми технологиями. Они открывают новые горизонты в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Важно, чтобы сами врачи не отставали от времени: следили за новостями здравоохранения, осваивали инновационные инструменты, были готовы к переменам. Выиграют от этого все! Врачи получают единое пространство для ведения документов в электронном виде с максимальным набором функций. Пациенты – удобный набор опций: от вызова врача на дом до телемедицинских консультаций».Участники конференции обсудили и векторы дальнейшего развития платформы. Так, в скором времени планируется внедрение «Виртуальной поликлиники».Николай Исай, и.о. заместителя генерального директора по производству РТ МИС (дочерняя компания «Ростелекома»):«На конференции обсудили важные вопросы, непосредственно связанные с контурами новых национальных проектов "Семья”, "Продолжительная и активная жизнь”. Мы предложили возможности развития медицинской информационной системы, благодаря которым врачи смогут добиться значительных успехов в обозначенных направлениях, при этом сделают работу врача более эффективной и простой. Данные предложения нашли одобрение и отклик у медицинского сообщества. Это приятно. Уверен, что новые решения будут способствовать сохранению и укреплению здоровья, увеличению рождаемости и продлению активного долголетия».Результат внедрения цифровой платформы во Владимирской области высоко оценен Министерством здравоохранения РФ. По итогам 2024 года регион входит в ТОП-10 лидеров цифровизации медицины.Реклама. . ИНН 7707049388.