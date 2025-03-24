В Коврове в старом двухэтажном доме загорелась квартира. Тревожный вызов поступил сегодня в 13:52 в диспетчерскую Ковровского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар случился в доме №40 на

В Коврове в старом двухэтажном доме загорелась квартира. Тревожный вызов поступил сегодня в 13:52 в диспетчерскую Ковровского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар случился в доме №40 на улице Першутова. Сначала загорелась квартира на первом этаже, затем огонь перекинулся на второй. На место выехали 17 спасателей и 4 единицы техники. Пятерых жильцов дома пришлось эвакуировать, среди них было